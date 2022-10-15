В Донецке и Токмаке больницы заполнены ранеными. Гражданских не принимают — Генштаб

Во временно оккупированных Донецке и Токмаке больницы переполнены ранеными захватчиками, врачи не принимают гражданских из-за нехватки мест. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в одну из больниц Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых оккупантов. В Токмаке Запорожской области больницы переполнены.

По информации местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия мест.

Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования россиян эвакуировать тяжело раненных на территорию России, смертность среди них превышает показатель в 50%.

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по российским оккупантам на южном направлении, в ОК "Юг" назвали потери противника.

По состоянию на 14 октября, армия РФ потеряла в Украине 64 300 человек убитыми.

Согласно недавно опубликованному отчету правительства США, российские военные потеряли 6000 единиц техники после полномасштабного вторжения в Украину в феврале и расходуют боеприпасы со скоростью, которая не позволяет им пополнять запасы.

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Дмитро Гриниченко

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