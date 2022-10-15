Херсонская область. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по оккупантам — потери России от "ОК" Юг

Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 13 ударов по российским оккупантам на южном направлении. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что авиация била по опорным пунктам, сосредоточениям живой силы, вооружения и техники противника, позициям противовоздушной обороны, пунктам управления и хранения боезапаса.

Россияне потеряли 18 человек, две самоходные гаубицы "Мста-С", два реактивные системы залпового огня "Град", одну самоходную гаубицу "Пион", четыре единицы автомобильной и бронированной техники и один склад боеприпасов в Бериславском районе.

Также повреждены три САУ "Мста-С", еще один "Град", одна гаубица "Гиацинт-Б", один танк и другая бронированная техника.

В освобожденных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия, в ходе которых были обнаружены арсеналы армии РФ — это более 500 артиллерийских снарядов, боеприпасов к "Градам" и "Ураганам", более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

Читайте также: Наступление на Херсон — ВСУ освободили 1170 кв. км и продолжают двигаться вперед

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.