Херсонская область. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по оккупантам — потери России от "ОК" Юг
Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 13 ударов по российским оккупантам на южном направлении. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что авиация била по опорным пунктам, сосредоточениям живой силы, вооружения и техники противника, позициям противовоздушной обороны, пунктам управления и хранения боезапаса.
Россияне потеряли 18 человек, две самоходные гаубицы "Мста-С", два реактивные системы залпового огня "Град", одну самоходную гаубицу "Пион", четыре единицы автомобильной и бронированной техники и один склад боеприпасов в Бериславском районе.
Также повреждены три САУ "Мста-С", еще один "Град", одна гаубица "Гиацинт-Б", один танк и другая бронированная техника.
В освобожденных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия, в ходе которых были обнаружены арсеналы армии РФ — это более 500 артиллерийских снарядов, боеприпасов к "Градам" и "Ураганам", более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.
- Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.
- ВСУ в Херсонской области продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщали в ОК "Юг".
- Российские оккупанты подтянули резервы и пытаются контратаковать в Херсонской области, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины, сообщал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
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