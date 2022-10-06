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Наступление на Херсон. ВСУ освободили более 400 кв. км и идут вперед — им противостоят ВДВ

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 13:03
Наступление на Херсон. ВСУ освободили более 400 кв. км и идут вперед — им противостоят ВДВ - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины освободили более 400 кв. км в Херсонской области и продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ. Об этом на брифинге сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. 

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По ее словам, ранее сообщалось об освобождении Любимовки, Хрещеновки, Украинки, Великой и Малой Александровок, Давидова Брода, Петропавловки, Новогригорьевки и Нововоскресенского в Бериславском районе Херсонской области.

Она отметила, что на фронте уже зафиксированы факты появления мобилизованных россиян, однако они "не очень свежие по качеству".

"Все таки они не очень подготовлены, они в роли пушечного мяса. Передовые подразделения — это ВДВ, которых там немало, они понимали, что бои будут тяжелые. Россияне рассматривают дальнейшую тактику действий, так как понимают сложность в возможной переброске на левый берег Днепра", — сказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" подчеркнула, что успехи ВСУ на юге значительные, более 400 кв. км в Херсонской области освобождено от оккупантов, а Силы обороны продвигаются вперед. 

Читайте также: Наступление на Херсон. В США считают, что Украина "вполне" может отбить Крым — Telegraph 

Дмитро Гриниченко
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война ОК Юг Наталья Гуменюк наступление на Херсон
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