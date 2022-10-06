Наступление на Херсон. ВСУ освободили более 400 кв. км и идут вперед — им противостоят ВДВ

Вооруженные Силы Украины освободили более 400 кв. км в Херсонской области и продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ. Об этом на брифинге сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, ранее сообщалось об освобождении Любимовки, Хрещеновки, Украинки, Великой и Малой Александровок, Давидова Брода, Петропавловки, Новогригорьевки и Нововоскресенского в Бериславском районе Херсонской области.

Она отметила, что на фронте уже зафиксированы факты появления мобилизованных россиян, однако они "не очень свежие по качеству".

"Все таки они не очень подготовлены, они в роли пушечного мяса. Передовые подразделения — это ВДВ, которых там немало, они понимали, что бои будут тяжелые. Россияне рассматривают дальнейшую тактику действий, так как понимают сложность в возможной переброске на левый берег Днепра", — сказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" подчеркнула, что успехи ВСУ на юге значительные, более 400 кв. км в Херсонской области освобождено от оккупантов, а Силы обороны продвигаются вперед.

Украинские силы в целом освободили от российских оккупантов 1534 населенных пункта.

Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.

Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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Дмитро Гриниченко

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