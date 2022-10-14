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Армия РФ потеряла еще 500 военных и пять РСЗО: сводка

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 09:34
Армия РФ потеряла еще 500 военных и пять РСЗО: сводка - Фото
Уничтоженный российский танк (Фото: Минобороны)

Силы обороны Украины уничтожили еще 500 российских военных, 10 танков, 10 артиллерийских систем и пять РСЗО за сутки. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери армия РФ понесла на Краматорском и Бахмутском направлениях. С 24 февраля по 14 октября она потеряла:

личного состава ‒ около 64 300 (+500) человек ликвидировано,

танков ‒ 2521 (+10),

боевых бронированных машин ‒ 5172 (+5),

артиллерийских систем – 1566 (+10),

РСЗО – 362 (+5),

средств ПВО ‒ 186 (+3),

самолетов – 268 (0),

вертолетов – 240 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1199 (+17),

крылатых ракет ‒ 316 (0),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3944 (+9),

спецтехники ‒ 142 (+2).

Читайте также: Давление ВСУ на фланги подрывает замысел России на Донбассе – разведка Британии 

Марко Сировой
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армия рф потери убитые войска россии РСЗО война генштаб ВСУ
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