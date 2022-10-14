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Давление ВСУ на фланги подрывает замысел России на Донбассе – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 09:08
Давление ВСУ на фланги подрывает замысел России на Донбассе – разведка Британии - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Армія Inform)

Давление украинских войск на северный и южный фланги подрывает оперативный замысел армии России на Донбассе, хотя РФ и добилась за последние дни тактического продвижения. Об этом сообщает британская разведка.

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По словам разведчиков, за последние три дня оккупанты совершили тактическое продвижение к Бахмуту – вероятно, продвинулись в села Опытное и Иванград. При этом с начала июля они захватили лишь несколько населенных пунктов.

На этом участке действует ЧВК Вагнера, отмечают британцы. РФ продолжает очень медленно наступать на центральном Донбассе и, вероятно, рассматривает захват Бахмута как условие для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

Однако общий оперативный замысел россиян подрывается давление Украины на северный и восточный фланги, нехваткой боеприпасов и живой силы.

Читайте также: На отдельных направлениях на Донбассе оккупантам приказали приостановить наступление – ГШ

Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс армия рф войска россии равзедка великобритании
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