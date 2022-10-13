На отдельных направлениях на Донбассе оккупантам приказали приостановить наступление – ГШ

На отдельных участках фронта, в том числе на Донбассе, оккупантам приказали приостановить наступательные действия. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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На отдельных направлениях, в частности на Донбассе, оккупанты получают распоряжение временно прекратить наступательные действия, говорят в Генштабе. Основная причина – низкое морально-психологическое состояние пополнения, дезертирство мобилизованных, невыполнение боевых приказов.

По данным Генштаба, в районе Токмака Запорожской области ВСУ поразили три ЗРК С-300 с личным составом, раненых оккупантов доставили в местную больницу. В районе Токаревки Херсонской области по армии РФ нанесли точечный удар – ликвидированы до 150 оккупантов.

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Также в районе Каланчака ежедневно на ремонтную базу приходит до 30 единиц поврежденной бронетехники оккупантов.

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 32 удара: поражены 25 районов скопления оружия и техники, а также семь ЗРК врага. Ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, семь районов скопления сил и техники, четыре склада боеприпасов, также в зоне поражения – позиции артиллерии, РЭБ и другие цели.

Армия РФ за сутки нанесла три ракетных и 21 авиационный удар, 104 раза обстреливала из РСЗО – пострадали более 40 населенных пунктов.

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Марко Сировой

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