Россия потеряла в Украине 6000 единиц техники, запасы пополнять не успевает — США

Согласно недавно опубликованному отчету правительства США, российские военные потеряли 6000 единиц техники после полномасштабного вторжения в Украину в феврале и расходуют боеприпасы со скоростью, которая не позволяет им пополнять запасы. Об этом сообщает The New York Times.

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Согласно отчету, Соединенные Штаты также выяснили, что России не хватает критически важных поставок дизельных двигателей, деталей двигателей вертолетов, самолетов и бронированных танков. У Москвы также возникли проблемы с продажей оружия иностранным военным.

Способности России производить сложное высокоточное оружие также страдают от санкций, которые ограничивают доступ РФ к передовым технологиям.

Западные санкции также привели к нехватке менее сложных технологий. Например, Россия испытывает нехватку подшипников, что подорвало производство и ремонт танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем, говорится в докладе правительства США.

Соединенные Штаты ищут "узкие места" в санкциях, чтобы еще больше затруднить российское военное производство.

В докладе говорится, что для обхода санкций российским спецслужбам было приказано "незаконно приобретать западные технологии и комплектующие".

Россия также обратилась за поставками к таким странам, как Иран и Северная Корея, которые в основном действуют вне международной экономической системы и также находятся под санкциями Запада. Соединенные Штаты ввели санкции против иранских компаний, занимающихся производством и транспортировкой дронов.

Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что у россиян осталось 609 высокоточных ракет из 1844, которыми они располагали в начале большой войны.

Вадим Ребрина

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