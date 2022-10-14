UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия потеряла в Украине 6000 единиц техники, запасы пополнять не успевает — США

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 20:35
Россия потеряла в Украине 6000 единиц техники, запасы пополнять не успевает — США - Фото
Уничтоженная техника армии РФ в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Согласно недавно опубликованному отчету правительства США, российские военные потеряли 6000 единиц техники после полномасштабного вторжения в Украину в феврале и расходуют боеприпасы со скоростью, которая не позволяет им пополнять запасы. Об этом сообщает The New York Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно отчету, Соединенные Штаты также выяснили, что России не хватает критически важных поставок дизельных двигателей, деталей двигателей вертолетов, самолетов и бронированных танков. У Москвы также возникли проблемы с продажей оружия иностранным военным.

Способности России производить сложное высокоточное оружие также страдают от санкций, которые ограничивают доступ РФ к передовым технологиям.

Западные санкции также привели к нехватке менее сложных технологий. Например, Россия испытывает нехватку подшипников, что подорвало производство и ремонт танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем, говорится в докладе правительства США.

Соединенные Штаты ищут "узкие места" в санкциях, чтобы еще больше затруднить российское военное производство.

В докладе говорится, что для обхода санкций российским спецслужбам было приказано "незаконно приобретать западные технологии и комплектующие".

Россия также обратилась за поставками к таким странам, как Иран и Северная Корея, которые в основном действуют вне международной экономической системы и также находятся под санкциями Запада. Соединенные Штаты ввели санкции против иранских компаний, занимающихся производством и транспортировкой дронов.

  • Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что у россиян осталось 609 высокоточных ракет из 1844, которыми они располагали в начале большой войны. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия санкции война техника
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 