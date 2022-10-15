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ВСУ поразили около 100 оккупантов в районе Токмака. Возле Бердянска уничтожены С-300

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15.10.2022, 09:34
ВСУ поразили около 100 оккупантов в районе Токмака. Возле Бердянска уничтожены С-300 - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины поразили около 100 оккупантов в районе Токмака, Орехова и Конских Раздоров. В районе Бердянска уничтожено четыре комплекса С-300. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за последние дни в оккупированных районах Запорожской области — ВСУ нанесли поражение около 100 оккупантам в районе Орехова, Конских Раздоров и Токмака, 25 из которых были недавно мобилизованы.

В районе Бердянска уничтожено четыре комплекса противовоздушной обороны С-300. 

Также в Донецкой области Силы обороны Украины отбили атаки в районе Берестового, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Иванграда, Спорного, Невельского, Марьинки, Белогоровки, Тернов, Новомихайловки и Красногоровки.

За прошлые сутки авиация ВСУ нанесла около 30 ударов — подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружений и военной техники, а также трех зенитно-ракетных комплексов противника. 

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, 12 складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и 20 других важных целей. 

Читайте также: "Их поражение неизбежно". Резников заявил, что у России осталось 609 высокоточных ракет 

Дмитро Гриниченко
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