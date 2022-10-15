Украинские военнослужащие двумя точными выстрелами уничтожили две российских самоходных артиллерийских установки. Видео опубликовало Командование морской пехоты.
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Морские пехотинцы выполняли задачи по разведке на одном из направлений обороны и обнаружили российскую артиллерию, которая вела огонь по позициям ВСУ.
"В считанные минуты они наладили взаимодействие уже с украинскими "богами войны" (артиллеристами. – Ред.). Результат можно увидеть на видео: два выстрела – минус две САУ оккупантов", – сказано в сообщении.
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 15 октября потери армии РФ составили около 64 700 убитыми. Также ВСУ уничтожили 1582 артсистем оккупантов и тысячи единиц другой техники.
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