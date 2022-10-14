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Оккупанты "забыли" под Херсоном полный склад с ракетно-артиллерийским вооружением: фото

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 17:08
Оккупанты
Фото: СБУ

В ходе стабилизационных мероприятий в деоккупированной Херсонской области Служба безопасности обнаружила полный склад с ракетно-артиллерийским вооружением оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Среди обнаруженного – более 500 артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", а также более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

Оккупанты "забыли" под Херсоном полный склад с ракетно-артиллерийским вооружением: фото

Оккупанты "забыли" под Херсоном полный склад с ракетно-артиллерийским вооружением: фото

Замаскированный склад с вражескими боеприпасами находился в помещении дома культуры поселка Большая Александровка.

Все изъятые российские средства поражения переданы для нужд Вооруженных Сил Украины.

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Вадим Ребрина
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боеприпасы сбу Херсон
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