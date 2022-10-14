Оккупанты "забыли" под Херсоном полный склад с ракетно-артиллерийским вооружением: фото

В ходе стабилизационных мероприятий в деоккупированной Херсонской области Служба безопасности обнаружила полный склад с ракетно-артиллерийским вооружением оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Среди обнаруженного – более 500 артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", а также более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

Замаскированный склад с вражескими боеприпасами находился в помещении дома культуры поселка Большая Александровка.

Все изъятые российские средства поражения переданы для нужд Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: В освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.