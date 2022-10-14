Оккупанты "забыли" под Херсоном полный склад с ракетно-артиллерийским вооружением: фото
14.10.2022, 17:08
Фото: СБУ
В ходе стабилизационных мероприятий в деоккупированной Херсонской области Служба безопасности обнаружила полный склад с ракетно-артиллерийским вооружением оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Среди обнаруженного – более 500 артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", а также более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.
Замаскированный склад с вражескими боеприпасами находился в помещении дома культуры поселка Большая Александровка.
Все изъятые российские средства поражения переданы для нужд Вооруженных Сил Украины.
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