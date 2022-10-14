"Пацанов убило много моих, украинцы на самом деле дерутся нормально" – перехват ГУР
14.10.2022, 19:51
Трофейный Т-90А (Фото - Twitter Defence of Ukraine)
Оккупант рассказывает собеседнику, что на Херсонском направлении у россиян большие потери и что он бы сам предпочел сбежать. Перехват телефонного разговора россиян опубликовало Главное управление разведки.
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"Пацанов убило многих моих, которых я много лет знал. Много пацанов погибло. Хохлы на самом деле (дерутся) нормально", – говорит военный.
"А что им еще делать? Они же защищают себя", – отвечает собеседник.
Дальше военный рассказывает, что если бы дело было только в нем одном, он "уже бы (свалил) давно отсюда". Но у него семья, поэтому в тюрьму ему нельзя.
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