"Пацанов убило много моих, украинцы на самом деле дерутся нормально" – перехват ГУР

Оккупант рассказывает собеседнику, что на Херсонском направлении у россиян большие потери и что он бы сам предпочел сбежать. Перехват телефонного разговора россиян опубликовало Главное управление разведки.

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"Пацанов убило многих моих, которых я много лет знал. Много пацанов погибло. Хохлы на самом деле (дерутся) нормально", – говорит военный.

"А что им еще делать? Они же защищают себя", – отвечает собеседник.

Дальше военный рассказывает, что если бы дело было только в нем одном, он "уже бы (свалил) давно отсюда". Но у него семья, поэтому в тюрьму ему нельзя.

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Сергій Бережний

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