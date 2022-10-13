"Зашли к нам по-тихому, перерезали 18 человек" - перехват ГУР
13.10.2022, 17:53
Бойцы Сил спецопераций (Фото - пресс-служба ССО ВСУ)
В телефонном разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки, оккупант рассказывает о результатах, вероятно, работы одного из подразделений украинских Сил специальных операций.
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Россиянин говорит собеседнику, что у них "на передке" каждый день раненые и убитые от минометного огня, и что "вчера так вообще перерезали 18 наших".
"Зашли по-тихому, "фишка" не сработала, 18 человек нах...", – говорит оккупант.
"Замочить успели их?" – спрашивает собеседник.
"Не-не", – отвечает военный, который, согласно комментарию ГУР, находится в Донецкой области.
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