"Весь фронт отступает, не дают башки поднять, сами в шоке" – перехват ГУР

В перехваченном Главным управлением разведки телефонном разговоре оккупант рассказывает собеседнику в Иркутске, что ВСУ вынудили россиян к отступлению "на всем фронте".

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"Отступаем тут... Ни логистики, ничего нет... Уже километров 15 отдали..." – говорит первый.

"Я знаю, что вас окружают со стороны Днепра", – говорит его собеседник. При этом он не понимает, почему это происходит, и предполагает, что это "такая тактика".

"Весь фронт назад отступает. У них артиллерия, авиация", – объясняет оккупант.

"А у нас, что ли, нет ни арты, ни авиации, не понял?" – удивляется собеседник.

"Ну, есть, но не хватает... Сами в шоке", – отвечает первый.

Дальше он говорит, что его подразделение уже дважды выходило из окружения.

"Не дают башки поднять... Танки, грады, ураганы, самолеты... Гаубицы такие, что пол лесополосы подлетает... Наши бросают пулеметы и бегут", – говорит он.

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Сергій Бережний

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