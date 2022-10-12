UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Весь фронт отступает, не дают башки поднять, сами в шоке" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 18:37
Червоное Херсонской области (фото - 128 бригада)

В перехваченном Главным управлением разведки телефонном разговоре оккупант рассказывает собеседнику в Иркутске, что ВСУ вынудили россиян к отступлению "на всем фронте".  

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Отступаем тут... Ни логистики, ничего нет... Уже километров 15 отдали..." – говорит первый. 

"Я знаю, что вас окружают со стороны Днепра", – говорит его собеседник. При этом он не понимает, почему это происходит, и предполагает, что это "такая тактика".

"Весь фронт назад отступает. У них артиллерия, авиация", – объясняет оккупант.

"А у нас, что ли, нет ни арты, ни авиации, не понял?" – удивляется собеседник.

"Ну, есть, но не хватает... Сами в шоке", – отвечает первый. 

Дальше он говорит, что его подразделение уже дважды выходило из окружения. 

"Не дают башки поднять... Танки, грады, ураганы, самолеты... Гаубицы такие, что пол лесополосы подлетает... Наши бросают пулеметы и бегут", – говорит он. 

Слушайте также: "Отступаем. Из окружения вышли, но нас опять окружают" – перехват ГУР о боях под Херсоном

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупанты перехват ГУР
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 