"Весь фронт отступает, не дают башки поднять, сами в шоке" – перехват ГУР
В перехваченном Главным управлением разведки телефонном разговоре оккупант рассказывает собеседнику в Иркутске, что ВСУ вынудили россиян к отступлению "на всем фронте".
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"Отступаем тут... Ни логистики, ничего нет... Уже километров 15 отдали..." – говорит первый.
"Я знаю, что вас окружают со стороны Днепра", – говорит его собеседник. При этом он не понимает, почему это происходит, и предполагает, что это "такая тактика".
"Весь фронт назад отступает. У них артиллерия, авиация", – объясняет оккупант.
"А у нас, что ли, нет ни арты, ни авиации, не понял?" – удивляется собеседник.
"Ну, есть, но не хватает... Сами в шоке", – отвечает первый.
Дальше он говорит, что его подразделение уже дважды выходило из окружения.
"Не дают башки поднять... Танки, грады, ураганы, самолеты... Гаубицы такие, что пол лесополосы подлетает... Наши бросают пулеметы и бегут", – говорит он.
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