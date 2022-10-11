Российский оккупант пожаловался на продвижение Вооруженных Сил Украины в Херсонской области, из-за чего вышедшие из окружения россияне рискуют снова оказаться в кольце. Очередной перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
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Военнослужащий РФ на Херсонском направлении описал своему собеседнику обстановку на линии фронта.
"Отступаем. Мы вышли [из окружения], но нас уже опять окружают", – пожаловался россиянин.
Он также рассказал о прибытии на передовую новомобилизованных россиян, которых "вообще не готовили".
"Нас еще на 15 км назад отбросили. Фланги пробивают – они, с*ка, откатываются, и мы в окружении… За ночь вторую позицию меняем. Арта забивает", – рассказал оккупант.
- Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщили в NYT.
- ВСУ в Херсонской области продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщали в ОК "Юг".
- Оккупанты подтянули резервы и пытаются контратаковать в Херсонской области, чтобы остановить продвижение ВСУ.
- По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км в ходе наступления в Херсонской области.
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