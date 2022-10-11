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"Отступаем. Из окружения вышли, но нас опять окружают" – перехват ГУР о боях под Херсоном видео

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 20:42
Видео: ГУР
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Российский оккупант пожаловался на продвижение Вооруженных Сил Украины в Херсонской области, из-за чего вышедшие из окружения россияне рискуют снова оказаться в кольце. Очередной перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Военнослужащий РФ на Херсонском направлении описал своему собеседнику обстановку на линии фронта.

"Отступаем. Мы вышли [из окружения], но нас уже опять окружают", – пожаловался россиянин.

Он также рассказал о прибытии на передовую новомобилизованных россиян, которых "вообще не готовили".

"Нас еще на 15 км назад отбросили. Фланги пробивают – они, с*ка, откатываются, и мы в окружении… За ночь вторую позицию меняем. Арта забивает", – рассказал оккупант.

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Оксана Житнюк
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перехват гур мобилизация разведка окружение война
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