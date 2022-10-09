"Мы в кольце. Если на связь не выйду, посылки не отправляй" – перехват ГУР
09.10.2022, 18:35
Фото - Генеральный штаб ВСУ
Российский оккупант, который воюет на Донецком направлении, в телефонном разговоре просит жену не отправлять ему посылки, поскольку он попал в окружение. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки.
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"Если завтра на связь не выйду и послезавтра, оставляй посылки дома. У нас сейчас будет наступление, если не выйду на связь, посылки не отправляй", – говорит военнослужащий.
Далее он поясняет, что его подразделение "в кольце" и что он "просто вообще такого не ожидал".
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