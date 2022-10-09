"Мы в кольце. Если на связь не выйду, посылки не отправляй" – перехват ГУР

Российский оккупант, который воюет на Донецком направлении, в телефонном разговоре просит жену не отправлять ему посылки, поскольку он попал в окружение. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки.

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"Если завтра на связь не выйду и послезавтра, оставляй посылки дома. У нас сейчас будет наступление, если не выйду на связь, посылки не отправляй", – говорит военнослужащий.

Далее он поясняет, что его подразделение "в кольце" и что он "просто вообще такого не ожидал".

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Сергій Бережний

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