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"Мы в кольце. Если на связь не выйду, посылки не отправляй" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 18:35
Фото - Генеральный штаб ВСУ

Российский оккупант, который воюет на Донецком направлении, в телефонном разговоре просит жену не отправлять ему посылки, поскольку он попал в окружение. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки.

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"Если завтра на связь не выйду и послезавтра, оставляй посылки дома. У нас сейчас будет наступление, если не выйду на связь, посылки не отправляй", – говорит военнослужащий.

Далее он поясняет, что его подразделение "в кольце" и что он "просто вообще такого не ожидал".

Слушайте также: "Нас в окружение берут. В окопе сижу и плачу" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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оккупанты телефонный разговор окружение перехват ГУР
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