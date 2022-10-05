"Нас в окружение берут. В окопе сижу и плачу" – перехват ГУР
05.10.2022, 18:21
Фото - Генеральний штаб ЗСУ (5)
Главное управление разведки опубликовало перехват телефонного разговора оккупанта с женой, в которой он рассказывает, что их подразделение окружают ВСУ.
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"Нас, вроде, в окружение берут. Нас тут максимум человек 500. Может быть, успеем свалить куда-нибудь", – говорит оккупант.
Потом он вспоминает, что его "вроде как медиком сюда направили", но сейчас он "вместе со всеми в окопе сидит", и плачет.
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