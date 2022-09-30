"Москву не трогают, а у нас все сидят, плачут и ждут мобилизации" – перехват ГУР

Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват телефонного разговора, в котором россиянка рассказывает о ходе мобилизации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Женщина опасается, что "кончится ядерной войной", поскольку никто в мире "не признает результаты референдумов".

Затем она говорит, что "самая большая мобилизация будет – это Курск, Белгород, Воронежская область, приграничные территории".

О мобилизации женщина говорит, что "с Москвы 50 человек, а с маленькой Россоши 300 человек уехало за один день", и объясняет это тем, что якобы "Москва может подняться на забастовку и выйти на Красную площадь, а мы молчим, потому что маленький провинциальный городок".

По ее словам, военнообязанным в Воронежской области запрещено даже переезжать из Россоши в деревню и обратно, "везде пограничники ловят".

"Все сидят по домам, позакрывались, сидят, плачут и ждут", – рассказывает она.

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что проигрывает войну против Украины — об этом свидетельствует мобилизация в РФ и угрозы ядерного оружия, заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что призванных по мобилизации российских резервистов сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс практически без подготовки.

Российские мужчины бегут из страны.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.