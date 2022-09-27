За последнюю неделю количество въехавших в ЕС россиян увеличилось на 30% – Frontex

Почти 66 000 граждан России въехали в Европейский Союз за последнюю неделю (с 19 по 25 сентября), что больше на 30% по сравнению с прошлой неделей, сообщило Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.

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Увеличение произошло после того, как на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации, что вызвало протесты и длинные очереди из россиян, пытающихся покинуть страну.

За последнюю неделю большинство россиян въехали в ЕС через пункты пропуска на границе Финляндии и Эстонии, говорится в сообщении.

"За последние четыре дня в Финляндию прибыли 30 000 граждан России", – сообщили в ведомстве.

По данным британской разведки, Путин может объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины во время обращения к парламенту 30 сентября.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что фиктивные референдумы, которые проводит Россия на оккупированных ею украинских территориях, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права.

Вадим Ребрина

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