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Россиянам вручают повестки прямо на границе с Грузией

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 16:17
Россиянам вручают повестки прямо на границе с Грузией - Фото
Скриншот с видео

Подлежащим призыву гражданам РФ из числа желающих выехать из страны вручают повестки на границе с Грузией. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии.

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"На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку", – сказал собеседник агентства.

Порядка 5 500 автомобилей в Северной Осетии ожидают проезда через российско-грузинскую границу, в том числе 3600 легковых автомобилей.

ТАСС пишет, что было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу в контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс". Кроме того, в ближайшее время на КПП будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

  • 22 сентября на границе России с Грузией образовались многокилометровые очереди из автомобилей.
  • 26 сентября на КПП между Россией и Грузией прибыл российский БТР, чтобы резервисты не прорвали границу.
  • Многокилометровые пробки, которые образовались на границе, сфотографировал спутник компании Maxar Technologies. 
Вадим Ребрина
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Россия мобилизация Грузия повестка
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