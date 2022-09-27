Многокилометровые пробки на границе России и Грузии сфотографировал спутник
27.09.2022, 08:33
Бронетранспортер на границе России и Грузии (Скриншот видео)
Многокилометровые пробки, которые образовались на границе России и Грузии из автомобилей россиян, пытающихся покинуть страну после объявления "частичной" мобилизации, сфотографировал спутник компании Maxar Technologies. Снимки опубликованы в Twitter компании.
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"На спутниковом снимке от 25 сентября 2022 года видно, что вслед за указом президента России Путина о мобилизации для участия в войне в Украине, образовалась большая пробка из автомобилей, выезжающих из России и пытающихся пересечь границу с Грузией на контрольно-пропускном пункте Ларс", – говорится в сообщении.
- 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- В ходе "частичной" мобилизации якобы будет призвано в общей сложности 300 000 резервистов.
- 22 сентября на границе России с Грузией образовались многокилометровые очереди из автомобилей.
- 26 сентября на КПП между Россией и Грузией прибыл российский БТР, чтобы резервисты не прорвали границу.
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