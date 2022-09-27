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Многокилометровые пробки на границе России и Грузии сфотографировал спутник

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 08:33
Многокилометровые пробки на границе России и Грузии сфотографировал спутник - Фото
Бронетранспортер на границе России и Грузии (Скриншот видео)

Многокилометровые пробки, которые образовались на границе России и Грузии из автомобилей россиян, пытающихся покинуть страну после объявления "частичной" мобилизации, сфотографировал спутник компании Maxar Technologies. Снимки опубликованы в Twitter компании.

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"На спутниковом снимке от 25 сентября 2022 года видно, что вслед за указом президента России Путина о мобилизации для участия в войне в Украине, образовалась большая пробка из автомобилей, выезжающих из России и пытающихся пересечь границу с Грузией на контрольно-пропускном пункте Ларс", – говорится в сообщении.

Многокилометровые пробки на границе России и Грузии сфотографировал спутник

Многокилометровые пробки на границе России и Грузии сфотографировал спутник

Многокилометровые пробки на границе России и Грузии сфотографировал спутник

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Наталія Медведєва
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война мобилизация Грузия Maxar
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