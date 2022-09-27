Многокилометровые пробки на границе России и Грузии сфотографировал спутник

Многокилометровые пробки, которые образовались на границе России и Грузии из автомобилей россиян, пытающихся покинуть страну после объявления "частичной" мобилизации, сфотографировал спутник компании Maxar Technologies. Снимки опубликованы в Twitter компании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На спутниковом снимке от 25 сентября 2022 года видно, что вслед за указом президента России Путина о мобилизации для участия в войне в Украине, образовалась большая пробка из автомобилей, выезжающих из России и пытающихся пересечь границу с Грузией на контрольно-пропускном пункте Ларс", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Дагестане — новые стихийные митинги против мобилизации: видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.