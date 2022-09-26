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На КПП между Россией и Грузией прибыл российский БТР, чтобы резервисты не прорвали границу

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 14:38
На КПП между Россией и Грузией прибыл российский БТР, чтобы резервисты не прорвали границу - Фото
Скриншот с видео

На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на границе между Россией и Грузией заметили БТР с российскими военными. Об этом пишет Дождь. В ФСБ в комментарии РБК заявили, что он приехал на случай, "если резервисты захотят прорвать пункт пропуска".

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В Пограничном управлении ФСБ подтвердили, что к пункту пропуска двигается БТР, но "не для выставления блок-поста". "Это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью", – сказали в ФСБ.

Там также заверили, что КПП работает в штатном режиме, "никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились".

Вадим Ребрина
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Россия мобилизация резервисты Грузия
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