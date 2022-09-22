На границе России с Грузией многокилометровые автомобильные очереди – BBC

На границе России с Грузией образовались многокилометровые очереди из автомобилей – мужчины пытаются покинуть страну после объявления мобилизации на войну против Украины. Об этом сообщает BBC.

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Один человек, не пожелавший назвать свое имя, рассказал корреспонденту BBC, что он схватил свой паспорт и направился к границе, не взяв никаких вещей, потому что попадает в группу, которую потенциально могут отправить на войну.

Некоторые свидетели оценили длину очереди автомобилей на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс примерно в 5 км. Другие говорят, что пересечение границы заняло семь часов.

Грузия — одна из немногих соседних стран, куда россияне могут въезжать без оформления визы. Финляндия, которая имеет 1300-километровую границу с Россией, требует визы для поездок. Она также сообщила об увеличении трафика в ночное время.

В другие пункты назначения, до которых можно добраться по воздуху, такие как Стамбул, Белград или Дубай, цены на билеты взлетели до небес сразу после объявления мобилизации, некоторые пункты назначения были полностью распроданы.

Вадим Ребрина

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