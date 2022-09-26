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В Финляндию за минувшие выходные прибыло рекордное количество россиян

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 17:04
В Финляндию за минувшие выходные прибыло рекордное количество россиян - Фото
Скриншот с видео

Количество россиян, въехавших в Финляндию через ее сухопутную границу с Россией в воскресенье, вдвое больше, чем в предыдущее воскресенье. Об этом в Twitter сообщил начальник внутреннего отдела Пограничной службы Финляндии Матти Питкянитти.

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"Вчера, 25 сентября, 8314 россиян въехали в Финляндию через финско-российскую сухопутную границу. В два раза больше, чем за неделю до этого", – написал он.

Всего за субботу и воскресенье в Финляндию прибыли 16 886 россиян. Многие транзитом в другие страны.

  • 23 сентября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия решила практически полностью запретить туристические поездки для россиян. Он сообщил, что у правительства Финляндии уже есть принципиальный проект решения, техническая и юридическая подготовка которого может занять несколько дней.
  • Сегодня на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на границе между Россией и Грузией заметили БТР с российскими военными. В ФСБ заявили, что он приехал на случай, "если резервисты захотят прорвать пункт пропуска".
Вадим Ребрина
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Россия граница Финляндия въезд
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