Финляндия запрещает въезд российским туристам, в том числе транзитом

Финляндия решила практически полностью запретить туристические поездки для россиян. Об этом на пресс-конференции 23 сентября объявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает Yle.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он сообщил, что у правительства Финляндии уже есть принципиальный проект решения, техническая и юридическая подготовка которого может занять несколько дней.

Хаависто заявил, что практически весь туристический поток в Финляндию будет заблокирован.

При этом будет перекрыт и транзит россиян в другие страны шенгенской зоны, разрешается аннулирование многократных виз и будет пересмотрен срок действия существующих виз.

В новых правилах есть много исключений. Ограничения на въезд не распространяются, например, на посещение родственников, на студентов, тех, кто работает в Финляндии и занимается грузовыми перевозками. Исключения будут подробно перечислены в новом решении правительства. Хаависто также упомянул гуманитарные причины в качестве основания для исключений.

По оценке Хаависто, отказ от военной службы или участие в запуске бизнеса в настоящее время не является достаточным основанием для получения убежища или визы для граждан РФ в Финляндии.

31 августа главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

6 сентября Еврокомиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.

19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу для граждан России с шенгенскими визами.

Читайте также: Финляндия предложила внести запрет на шенгенские визы для россиян в новый пакет санкций ЕС

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.