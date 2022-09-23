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Финляндия запрещает въезд российским туристам, в том числе транзитом

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23.09.2022, 20:17
Финляндия запрещает въезд российским туристам, в том числе транзитом - Фото
Паспорт РФ (фото – depositphotos.com)

Финляндия решила практически полностью запретить туристические поездки для россиян. Об этом на пресс-конференции 23 сентября объявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает Yle.

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Он сообщил, что у правительства Финляндии уже есть принципиальный проект решения, техническая и юридическая подготовка которого может занять несколько дней. 

Хаависто заявил, что практически весь туристический поток в Финляндию будет заблокирован.

При этом будет перекрыт и транзит россиян в другие страны шенгенской зоны, разрешается аннулирование многократных виз и будет пересмотрен срок действия существующих виз.

В новых правилах есть много исключений. Ограничения на въезд не распространяются, например, на посещение родственников, на студентов, тех, кто работает в Финляндии и занимается грузовыми перевозками. Исключения будут подробно перечислены в новом решении правительства. Хаависто также упомянул гуманитарные причины в качестве основания для исключений.

По оценке Хаависто, отказ от военной службы или участие в запуске бизнеса в настоящее время не является достаточным основанием для получения убежища или визы для граждан РФ в Финляндии.

  • 31 августа главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.
  • 6 сентября Еврокомиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией. 
  • 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу для граждан России с шенгенскими визами.

Читайте также: Финляндия предложила внести запрет на шенгенские визы для россиян в новый пакет санкций ЕС

Оксана Житнюк
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туризм Финляндия виза шенген
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