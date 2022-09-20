Финляндия предложила внести запрет на шенгенские визы для россиян в новый пакет санкций ЕС

20 сентября Финляндия направила в Еврокомиссию письмо с просьбой дать общие рекомендации всем странам Шенгенского соглашения относительно признания недействительными или аннулирования виз, выданных гражданам России, и введения запретов на въезд. Об этом сообщает МИД Финляндии.

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Финляндия предлагает рекомендацию, согласно которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезду граждан России, одновременно либо признавали бы недействительной, либо аннулировали бы визу лица, либо запрещали бы ему въезд в соответствии с обычной шенгенской практикой.

Если виза гражданина России аннулирована или на него наложен запрет на въезд, видимый в Шенгенской информационной системе, другие государства-члены могут на основании отсутствия визы или запрета на въезд для Шенгенской зоны области, препятствовать въезду человека в их страну. Это предотвратит попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут.

Также МИД Финляндии сообщил, что на встрече министров иностранных дел ЕС 19 сентября Финляндия предложила, чтобы для укрепления единства ЕС туристические визы были включены в санкции ЕС.

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Вадим Ребрина

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