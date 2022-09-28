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Мобилизация в России. Резервистов сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс — ISW

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28.09.2022, 07:39
Мобилизация в России. Резервистов сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс — ISW - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

Российских резервистов, которые были призваны по мобилизации, сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс практически без подготовки. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что российские силы направляют мобилизованных солдат Западного военного округа на линию фронта в Херсоне и Харьковской области без предварительной подготовки. 

Части 147-го артиллерийского полка 2-й мотострелковой дивизии, которые были переброшены в Херсонскую область в конце августа, пополняются необученными мобилизованными.

Кроме этого, мобилизованные бойцы 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии Западного военного округа, дислоцированные в Валуйках Белгородской области, перебрасываются на передовую на Донбассе после одного дня обучения. 

Институт констатирует, что мобилизованные россияне, после одного или двух дней подготовки, вряд ли смогут существенно укрепить российские позиции, пострадавшие от украинских контрнаступлений на юге и востоке. 

Читайте также: Перекрытие дорог и обыски — разведка рассказала, как идет мобилизация в регионах России 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс Херсон мобилизация в россии isw
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