Мобилизация в России. Резервистов сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс — ISW
Российских резервистов, которые были призваны по мобилизации, сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс практически без подготовки. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).
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Аналитики заявляют, что российские силы направляют мобилизованных солдат Западного военного округа на линию фронта в Херсоне и Харьковской области без предварительной подготовки.
Части 147-го артиллерийского полка 2-й мотострелковой дивизии, которые были переброшены в Херсонскую область в конце августа, пополняются необученными мобилизованными.
Кроме этого, мобилизованные бойцы 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии Западного военного округа, дислоцированные в Валуйках Белгородской области, перебрасываются на передовую на Донбассе после одного дня обучения.
Институт констатирует, что мобилизованные россияне, после одного или двух дней подготовки, вряд ли смогут существенно укрепить российские позиции, пострадавшие от украинских контрнаступлений на юге и востоке.
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины также сообщал, что российское командование продолжает бросать в бой мобилизованных граждан, с которыми не проводилось никакой подготовки.
- Российский диктатор Владимир Путин понимает, что проигрывает войну против Украины — об этом свидетельствует мобилизация в РФ и угрозы ядерным оружием, заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
- Кремль пытается "успокоить" россиян в контексте мобилизации в России, объясняя ее недостатки "ошибками на местах".
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