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Перекрытие дорог и обыски — разведка рассказала, как идет мобилизация в регионах России

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 12:49
Перекрытие дорог и обыски — разведка рассказала, как идет мобилизация в регионах России - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

Главное управление разведки Минобороны открыло детали мобилизации в разных регионах России — призыв сопровождается обысками, перекрытиями дорог и поиском "неблагонадежных". Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Разведчики сообщают, что в России усиливаются полицейские мероприятия для обеспечения мобилизации — в Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях освобождены большие помещения для размещения мобилизованных, в частности, спортивные объекты. Представители военкоматов проводят "разъяснительную работу" среди мужчин насчет кадровой службы в армии РФ. 

После объявления мобилизации в Станице Тамань Краснодарского края начался подомовой обход населения сотрудниками полиции для вручения повесток мужчинам призывного возраста. Мобилизованные прибывают в Темрюкский районный военкомат, формируются в команды и отправляются на доукомплектование частей, которые понесли значительные потери на войне против Украины. 

После прибытия на пункты сбора у мобилизованных отбирают все средства связей, подготовка в учебных центрах не проводится. Для предотвращения "бесконтрольного" перемещения мужчин и максимального охвата населения мобилизацией, на трассе А289 возле райцентра Темрюк установили блокпосты полиции и военкомата. 

Мобилизация в Краснодарском крае носит массовый характер, около 30% призванных — это мужчины, которые не имеют никакого опыта военной службы, а офицерские звания получили по окончанию военных кафедр в ВУЗах. 

В поселке Теткино Курской области постоянно проводятся обыски в домах местного населения — представители спецслужб РФ "поощряют" доносы, пытаясь найти людей, которые общаются с украинцами и у которых есть знакомые или родственники в Украине. В результате, местные стали избегать любых разговоров как с незнакомыми, так и с близкими людьми. Дороги в направлении райцентра перекрыты, а выезд гражданских запрещен. 

В республике Чувашия 23 сентября приостановили набор мобилизованных, руководство региона доложило, что полностью выполнило план призыва и ждет следующих приказов. 

Читайте также: Мобилизация в России. Кремль пытается "успокоить" россиян, но это вряд ли поможет — ISW 

Дмитро Гриниченко
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