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Мобилизация в России. Кремль пытается "успокоить" россиян, но это вряд ли поможет — ISW

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 09:16
Мобилизация в России. Кремль пытается
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Кремль пытается "успокоить" россиян в контексте мобилизации в России, объясняя ее недостатки "ошибками на местах". Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что Москва пытается нивелировать проблемы мобилизации, перекладывая вину с центральной власти на несостоятельные бюрократические институты, которые ответственны за призыв. 

Отмечается, что Кремль преуменьшает массовые нарушения закона о мобилизации, объясняя их ошибками местных властей, однако "перегибы" настолько распространены, что россияне "слишком хорошо их видят". 

В отличие от военных неудач в Украине, которые можно скрыть или преуменьшить, так как граждане РФ не могут видеть их напрямую, нарушения указа о мобилизации очевидны для многих россиян. 

Институт констатирует, что перед Кремлем стоит сложнейшая задача — попытаться успокоить население, но при этом мобилизовать достаточное количество людей для продолжения войны. Нынешний нарратив Москвы направлен на то, чтобы успокоить паникующее население обещаниями наказать бюрократов на местах за "ошибки", но такой посыл вряд ли решит проблемы Кремля. 

Российскому диктатору Владимиру Путину придется исправить порядок мобилизации или сделать "убедительный вид", что он ее исправляет, а также одновременно выполнить мобилизационные квоты, которые он установил для продолжения боевых действий, резюмировали в сводке. 

Читайте также: ОК "Юг" о влиянии мобилизации в России на фронт: Это пушечное мясо, чтобы затыкать дыры 

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин мобилизация в россии isw
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