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ОК "Юг" о влиянии мобилизации в России на фронт: Это пушечное мясо, чтобы затыкать дыры

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 11:26
ОК
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

Мобилизация в России будет иметь исключительно количественное, а не качественное влияние на южную линию фронта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. 

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По ее словам, мобилизованные в России — это "пушечное мясо, о котором уже много раз говорилось".

"Эти люди не прошли соответствующего обучение, в определенном смысле — это нам на руку. Их поспешно собирают и пытаются скомпоновать в какие-то подразделения, но они должны пройти хоть-какое то боевое слаживание", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что мобилизованными россиянами "будут затыкать дыры на фронте".

"Каким будет их качество — увидим. Максимально свежемобилизованных на юге еще не зафиксировали, может они уже появились, но не поняли, как можно сложить оружие", — резюмировала спикер ОК "Юг".

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: Россияне отправляют мобилизованных без подготовки сразу на линию столкновения – Генштаб 

Дмитро Гриниченко
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война мобилизация в россии ОК Юг Наталья Гуменюк
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