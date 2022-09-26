ОК "Юг" о влиянии мобилизации в России на фронт: Это пушечное мясо, чтобы затыкать дыры

Мобилизация в России будет иметь исключительно количественное, а не качественное влияние на южную линию фронта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, мобилизованные в России — это "пушечное мясо, о котором уже много раз говорилось".

"Эти люди не прошли соответствующего обучение, в определенном смысле — это нам на руку. Их поспешно собирают и пытаются скомпоновать в какие-то подразделения, но они должны пройти хоть-какое то боевое слаживание", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что мобилизованными россиянами "будут затыкать дыры на фронте".

"Каким будет их качество — увидим. Максимально свежемобилизованных на юге еще не зафиксировали, может они уже появились, но не поняли, как можно сложить оружие", — резюмировала спикер ОК "Юг".

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Дмитро Гриниченко

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