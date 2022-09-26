ОК "Юг" о влиянии мобилизации в России на фронт: Это пушечное мясо, чтобы затыкать дыры
Мобилизация в России будет иметь исключительно количественное, а не качественное влияние на южную линию фронта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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По ее словам, мобилизованные в России — это "пушечное мясо, о котором уже много раз говорилось".
"Эти люди не прошли соответствующего обучение, в определенном смысле — это нам на руку. Их поспешно собирают и пытаются скомпоновать в какие-то подразделения, но они должны пройти хоть-какое то боевое слаживание", — сказала Гуменюк.
Она отметила, что мобилизованными россиянами "будут затыкать дыры на фронте".
"Каким будет их качество — увидим. Максимально свежемобилизованных на юге еще не зафиксировали, может они уже появились, но не поняли, как можно сложить оружие", — резюмировала спикер ОК "Юг".
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах. Британская разведка заявила, что Россия, скорее всего, столкнется с рядом проблем при мобилизации 300 000 резервистов, а министр обороны Словакии Ярослав Надь считает, что мобилизация в России закончится свержением Путина.
- Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, заявил глава МИД Ринкевичс.
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