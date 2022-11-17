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Новая атака – Россия с утра запустила крылатые ракеты по Украине, работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 08:48
Новая атака – Россия с утра запустила крылатые ракеты по Украине, работает ПВО - Фото
Ракетный пуск (скриншот)

Страна-террорист Россия, почти не делая паузу после массированного удара по энергосистеме Украины днем 15 ноября, утром 17 ноября совершила новые пуски крылатых ракет. О ракетной опасности сообщил в 08:06 утра в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"4 первых ракеты в воздухе. Бережем себя", – написал он.

08:25. Два источника LIGA.net в Одессе сообщили якобы о "прилете" до объявления тревоги – около 06:50 утра. Очевидцы будто бы видели летящую ракету, после чего прогремел взрыв. Никаких официальных сообщений по этому поводу не было.

08:30. В Днепре – звуки взрыва, сообщает источник LIGA.net на севере города.

08:44. Снова взрыв в Днепре.

08:46. Черкасские власти пишут о "высокой вероятности удара".

08:53. Отдаленные звуки взрывов в пригороде. Причина неизвестна, может быть плановое разминирование.

09:04. OSINT-группа из Беларуси пишет, что в Мачулищах взлетел носитель "Кинжалов" МиГ-31К ВКС РФ, а ранее в Барановичах – еще один истребитель.

09:05. Власти Киевской области просят оставаться в укрытиях и безопасных местах – "в области работает ПВО". Это слышно.

09:08. Власти Житомирской области пишут, что сохраняется угроза ракетного удара.

09:09. В российском Белгороде, откуда обычно атакуют ракетами Харьков, также слышно взрывы.

Новость дополняется...

  • 15 ноября 2022 года она устроила ракетный террор: выпустила около 1000 ракет: 73 сбили ПВО/ПРО, но некоторые все же попали в объекты энергетической системы.
  • Также две ракеты упали на территории Польши недалеко от границы с Украиной – там погибли два человека.

Читайте также: Следующие несколько дней будут тяжелыми – Укрэнерго

Євген Пилипенко
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