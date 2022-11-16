В Польше ничего бы не упало, если бы не российские ракетные удары по Украине – Рютте
16.11.2022, 09:09
Марк Рютте (фото - ЕРА)
Падения ракет на территории Польши не было бы, если бы Россия не била ими по Украине. Такой акцент обозначил премьер Нидерландов Марк Рютте у себя в Twitter.
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Он сообщил, что представители клуба Большой семерки и НАТО собрались сегодня утром, 16 ноября, на Бали на саммите G20, чтобы обсудить вчерашний инцидент в Польше, "установить факты и поддержать расследование Польши".
"Ясно одно: этого бы не произошло без ужасающих ракетных ударов России по Украине", – подчеркнул Рютте.
Он заверил, что западный мир продолжает поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии.
- 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО. Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной – там погибли два человека.
- Премьер Польши Моравецкий срочно созвал заседание комитета Совмина по обороне.
- Президент Польши Дуда заявил, что защита Польши усилена, а НАТО находится в состоянии боеготовности.
- Президент США Байден заявил, что "маловероятно", что ракета была выпущена из РФ.
- Президент Турции Эрдоган отметил, что США и другие страны говорят о том, что ракета "не была выпущена Россией".
- Министр обороны Резников о ракетном ударе по Польше: "Это не пророчество, а реальность. Пришло время побеждать".
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