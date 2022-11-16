UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Польше ничего бы не упало, если бы не российские ракетные удары по Украине – Рютте

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 09:09
В Польше ничего бы не упало, если бы не российские ракетные удары по Украине – Рютте - Фото
Марк Рютте (фото - ЕРА)

Падения ракет на территории Польши не было бы, если бы Россия не била ими по Украине. Такой акцент обозначил премьер Нидерландов Марк Рютте у себя в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он сообщил, что представители клуба Большой семерки и НАТО собрались сегодня утром, 16 ноября, на Бали на саммите G20, чтобы обсудить вчерашний инцидент в Польше, "установить факты и поддержать расследование Польши".

"Ясно одно: этого бы не произошло без ужасающих ракетных ударов России по Украине", – подчеркнул Рютте.

Он заверил, что западный мир продолжает поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии.

Читайте также: Не стоит ожидать от "Рамштайна" сегодня чего-то сверхфантастического – советник Резникова

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война польша ракетный удар нидерланды марк рютте
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 