В Польше ничего бы не упало, если бы не российские ракетные удары по Украине – Рютте

Падения ракет на территории Польши не было бы, если бы Россия не била ими по Украине. Такой акцент обозначил премьер Нидерландов Марк Рютте у себя в Twitter.

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Он сообщил, что представители клуба Большой семерки и НАТО собрались сегодня утром, 16 ноября, на Бали на саммите G20, чтобы обсудить вчерашний инцидент в Польше, "установить факты и поддержать расследование Польши".

"Ясно одно: этого бы не произошло без ужасающих ракетных ударов России по Украине", – подчеркнул Рютте.

Он заверил, что западный мир продолжает поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии.

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Євген Пилипенко

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