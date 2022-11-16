Резников об ударе по Польше: Это не пророчество, а реальность. Пришло время побеждать
Министр обороны Алексей Резников заявил, что падение российской ракеты в Польше — это "не пророчество, а реальность". Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, гибель двух людей в Польше от российского обстрела является "не самоисполняющимся пророчеством, а реальность, о которой предупреждала Украина".
"Мы просили закрыть небо, потому что у неба нет границ. Не для неуправляемых российских ракет. Не из-за угрозы, которую они несут для наших соседей по ЕС и НАТО. Перчатки сняты. Время побеждать", — написал министр.
Он отметил, что Украина поддерживает расследование инцидента Польшей и приветствовала бы его результаты на встрече в формате "Рамштайн", которая состоится 16 ноября.
- 15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО. Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
- Президент Польши Анджей Дуда после попадания ракеты по территории Польши заявил, что защита Польши усилена, а НАТОнаходится в состоянии боеготовности.
- Президент США Джо Байден заявил, что "маловероятно", что ракета была выпущена из России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что США и другие страны говорят о том, что ракета не была выпущена Россией.
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