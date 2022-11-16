Резников об ударе по Польше: Это не пророчество, а реальность. Пришло время побеждать

Министр обороны Алексей Резников заявил, что падение российской ракеты в Польше — это "не пророчество, а реальность". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, гибель двух людей в Польше от российского обстрела является "не самоисполняющимся пророчеством, а реальность, о которой предупреждала Украина".

"Мы просили закрыть небо, потому что у неба нет границ. Не для неуправляемых российских ракет. Не из-за угрозы, которую они несут для наших соседей по ЕС и НАТО. Перчатки сняты. Время побеждать", — написал министр.

Он отметил, что Украина поддерживает расследование инцидента Польшей и приветствовала бы его результаты на встрече в формате "Рамштайн", которая состоится 16 ноября.

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Дмитро Гриниченко

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