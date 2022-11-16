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Не стоит ожидать от "Рамштайна" сегодня чего-то сверхфантастического – советник Резникова

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 08:45
Не стоит ожидать от
Алексей Резников (фото - ЕРА)

От сегодняшней встречи антипутинской коалиции в формате "Рамштайн" не стоит ожидать чего-то экстраординарного из-за вчерашней ракетной атаки России против Украины и падения ракет на приграничной территории Польши. Об этом написал в Facebook внештатный советник главы Минобороны Алексей Копытько.

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"На фоне всего, я бы не ожидал от Рамштайна чего-то сверхфантастического прямо завтра. Вероятно, будет объявлен очередной пакет помощи США (или нет), который готовился уже какое-то время", – предположил он.

"Внештатник" министра Алексея Резникова объяснил, что военная помощь союзников Украине – "процесс, результаты которого накапливаются и проявляются постепенно", а в Киеве "уже давно расписали курс исцеления от российской болезни".

"Есть достаточно понятные опции и шаги, которые нужно предпринять: в сфере поставок ВВТ, обучения войск, ресурсной поддержки, подключения к разному софту и протоколам обмена данными и т.д. <...> Обозначены приоритеты, есть определенные заготовки. Что-то может выстрелить. Но если что-то понятийно выстрелит из нового, оно фактически появится не сразу. Поэтому не стоит себя накручивать, чтобы потом не грустить", – добавил Копытько.

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Помимо организационных решений есть еще и политические, напомнил советник министра, и у каждого "есть свой определенный цикл вызревания и реализации", потому как зачастую они завязаны на внутренние политические циклы в странах.

"Например, в Дании очень крутой министр обороны. Благодаря его лидерству многие вещи происходили в принципе и/или происходили быстрее. Но там случились выборы. Состав правительства пока не ясен. Это первый Рамштайн для нового министра обороны Италии. А Италия и Франция должны принять важные решения по SAMP-T", – перечислил он примеры.

Читайте мнение: Рамштайн – не только военная помощь Украине. Это системная трансформация украинской армии

Євген Пилипенко
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война ракетный удар дания военная помощь союзники рамштайн Алексей Копытько
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