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Анонсирован Рамштайн-7 – он будет виртуальным и состоится в Пентагоне

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 11:41
Анонсирован Рамштайн-7 – он будет виртуальным и состоится в Пентагоне - Фото
На базе ''Рамштайн'' в ФРГ, где состоялась первая встреча коалиции (фото - ЕРА)

В середине ноября состоится новая встреча антипутинской коалиции в формате "Рамштайн". Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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"Заглядывая немного вперед – на следующей неделе [14-20 ноября] госсекретарь проведет седьмое заседание контактной группы по обороне Украины", – сказала она.

На этот раз встреча "пройдет виртуально в Пентагоне", что позволит главе Государственного департамента Энтони Блинкену и министрам обороны почти 50 стран "обсудить усилия по обеспечению Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии", уточнили в Минобороны США.

Читайте мнение: Рамштайн – не только военная помощь Украине. Это системная трансформация украинской армии

Информацию о полученной от союзников помощи обнародовал в Facebook внештатный советник главы МО Алексей Копытько.

→ 14 октября – $725 млн поставок из запасов армии США;
→ 28 октября – $225 млн в рамках того же процесса;
→ 4 ноября – $400 млн по программе закупок товаров/услуг у промышленности и сервисных компаний;
→ 10 ноября – $400 млн из запасов армии США.

"Итого от США за месяц: $1,35 млрд оперативной помощи и $400 млн – среднесрочной", – подсчитал он.

Ситуация по дополнительным ПВО, по словам Копытько, следующая:

→ HAWK – четыре пусковые "уже на подходе, техника и экипажи дорабатываются напильником". 10 ноября Испания заявила, что поставит еще два комплекса;
→ Crotale – "в прикладной стадии";
→ SAMP-T – на стадии обсуждения "при уже зафиксированном непротивлении сторон";
→ новые партии различных ПЗРК и производных (типа Avenger).

Также, написал советник Алексея Резникова, есть "несколько четких сигналов от Британии (в частности, вчерашний о 1000 ракет и другое)", "от Нидерландов (и в синергии с США, и в синергии с британским фондом)", а также "хорошие сигналы от нового правительства и министра обороны Италии".

Євген Пилипенко
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пентагон война геополитика коалиция военная помощь союзники рамштайн
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