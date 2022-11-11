Анонсирован Рамштайн-7 – он будет виртуальным и состоится в Пентагоне

В середине ноября состоится новая встреча антипутинской коалиции в формате "Рамштайн". Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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"Заглядывая немного вперед – на следующей неделе [14-20 ноября] госсекретарь проведет седьмое заседание контактной группы по обороне Украины", – сказала она.

На этот раз встреча "пройдет виртуально в Пентагоне", что позволит главе Государственного департамента Энтони Блинкену и министрам обороны почти 50 стран "обсудить усилия по обеспечению Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии", уточнили в Минобороны США.

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Информацию о полученной от союзников помощи обнародовал в Facebook внештатный советник главы МО Алексей Копытько.

→ 14 октября – $725 млн поставок из запасов армии США;

→ 28 октября – $225 млн в рамках того же процесса;

→ 4 ноября – $400 млн по программе закупок товаров/услуг у промышленности и сервисных компаний;

→ 10 ноября – $400 млн из запасов армии США.

"Итого от США за месяц: $1,35 млрд оперативной помощи и $400 млн – среднесрочной", – подсчитал он.

Ситуация по дополнительным ПВО, по словам Копытько, следующая:

→ HAWK – четыре пусковые "уже на подходе, техника и экипажи дорабатываются напильником". 10 ноября Испания заявила, что поставит еще два комплекса;

→ Crotale – "в прикладной стадии";

→ SAMP-T – на стадии обсуждения "при уже зафиксированном непротивлении сторон";

→ новые партии различных ПЗРК и производных (типа Avenger).

Также, написал советник Алексея Резникова, есть "несколько четких сигналов от Британии (в частности, вчерашний о 1000 ракет и другое)", "от Нидерландов (и в синергии с США, и в синергии с британским фондом)", а также "хорошие сигналы от нового правительства и министра обороны Италии".

В середине октября глава Минобороны Резников заявил, что непубличные решения прошлого Рамштайна "первыми ощутят на себе российские оккупанты".

По озвученным итогам встречи Рамштайн-6, Украина получит еще системы ПРО/ПВО IRIS-T SLM, NASAMS, Crotale, HAWK, "советские комплексы ПВО" и ракеты для ПВО та ПРО.

25 октября президент Зеленский попросил учредить финансовый "Рамштайн" для Украины.

Євген Пилипенко

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