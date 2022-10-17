Непубличные решения Рамштайна первыми ощутят на себе российские оккупанты – Резников

Министр обороны Алексей Резников рассказал о результатах шестого заседания Ukraine Defence Contact Group, известной у как "формат Рамштайн" и подчеркнул, что о ряде решений, о которых не сообщили общественности, первыми узнают российские оккупанты – они ощутят на себе последствия этих решений. Об этом министр обороны написал в Facebook.

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"Непубличные детали обсуждений должны первыми ощутить на себе российские оккупанты. Мы не раз создавали им сюрпризы. Следует сохранить эту традицию", – написал Резников.

5 октября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что в США идут дебаты об ATACMS для ВСУ, но есть альтернативы – чуть меньше 300 км.

7 октября Wall Street Journal написал: украинские власти не оставляют попыток убедить Вашингтон, что ВСУ нужны баллистические ракеты ATACMS к пусковым установкам HIMARS, в качестве аргумента приводя тот, что нужно уничтожить в Крыму базу для запуска иранских беспилотников.

12 октября CNN опубликовала новый список оружия, которое хочет Украина от Запада: ПВО, ракетные системы и не только.

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Наталія Медведєва

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