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Непубличные решения Рамштайна первыми ощутят на себе российские оккупанты – Резников

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 13:31
Непубличные решения Рамштайна первыми ощутят на себе российские оккупанты – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников рассказал о результатах шестого заседания Ukraine Defence Contact Group, известной у как "формат Рамштайн" и подчеркнул, что о ряде решений, о которых не сообщили общественности, первыми узнают российские оккупанты – они ощутят на себе последствия этих решений. Об этом министр обороны написал в Facebook.

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"Непубличные детали обсуждений должны первыми ощутить на себе российские оккупанты. Мы не раз создавали им сюрпризы. Следует сохранить эту традицию", – написал Резников.

  • 5 октября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что в США идут дебаты об ATACMS для ВСУ, но есть альтернативы – чуть меньше 300 км.
  • 7 октября Wall Street Journal написал: украинские власти не оставляют попыток убедить Вашингтон, что ВСУ нужны баллистические ракеты ATACMS к пусковым установкам HIMARS, в качестве аргумента приводя тот, что нужно уничтожить в Крыму базу для запуска иранских беспилотников.
  • 12 октября CNN опубликовала новый список оружия, которое хочет Украина от Запада: ПВО, ракетные системы и не только.

Читайте также: Первые системы ПВО NASAMS вскоре будут здесь, Украина ждет решений по SAMP-T – Резников

Наталія Медведєва
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Алексей Резников война военная помощь рамштайн
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