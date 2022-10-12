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ПВО, ракетные системы и не только. Что хочет Украина на Рамштайн-6: список от CNN

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 18:57
ПВО, ракетные системы и не только. Что хочет Украина на Рамштайн-6: список от CNN - Фото
Гаубица М777 (фото - пресс-служба главкома ВСУ)

Украина хочет получить от западных партнеров больше ракетных систем, артиллерии и систем противовоздушной обороны. Список пожеланий был включен в раздаточный материал для участников коалиции "Рамштайн", пишет CNN.

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По данным журналистов, в разделе "РСЗО "Украина просит дополнительные системы и снаряды стандартов НАТО. В разделе "артиллерия" указано, что ВСУ нужно больше буксируемых гаубиц, САУ, нестандартных гаубиц и большее количество дополнительных боеприпасов калибра 155-мм, 152-мм и 122-мм.

Еще одним приоритетом является ПВО: Украина просит ракеты для советских систем "Бук" и С-300. Также говорится о необходимости перехода на многоуровневые западные системы ПВО и поставки дополнительных западных и советских систем ближнего радиуса действия.

Среди других приоритетов указаны радары, средства береговой обороны, танки и средства радиоэлектронной борьбы.

  • В Брюсселе проходит встреча формата "Рамштайн" и министров обороны стран НАТО. Приоритетом будет укрепление ПВО Украины, заявил генсек НАТО Столтенберг.
  • Германия даст Украине дополнительные ракетные системы MARS II и САУ. Нидерланды поставят ракеты для ПВО.

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Марко Сировой
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война оружие пво РСЗО артиллерия военная помощь рамштайн ракетные системы
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