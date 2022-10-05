В США идут дебаты об ATACMS для ВСУ, но есть альтернативы, чуть меньше 300 км – Арахамия

В США продолжаются дебаты по поводу возможности передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS к пусковым установкам M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Однако есть "альтернативные" ракеты дальностью чуть меньше 300 км, о поставках которых "уже почти нет дебатов". Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телемарафона.

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Он отметил, что украинская парламентская делегация во время визита в США обсуждала поставки оружия, в том числе передачу четырех HIMARS в ближайшее время, а не в долгосрочной перспективе, о чем удалось договориться.

"Мы просили, конечно, ракеты ATACMS для HIMARS. Там есть политические дебаты по этому поводу. Но есть еще альтернативы, и относительно этих альтернатив дебатов уже почти нет, потому мы можем ждать скоро такие возможности. Они немного меньше 300 км, но все же дальнобойные", – сказал Арахамия, не уточняя, о каких конкретно ракетах идет речь, "чтобы не раскрывать никаких секретов".

Также Арахамия рассказал, что украинская делегация в США работала над "налаживанием нужных контактов", чтобы двухпартийная поддержка Украины в Сенате сохранилась, поскольку, по его словам, среди республиканцев есть те, кто критикует предоставление Украине оружия и озвучивает пророссийские нарративы.

По данным CNN, Украина предложила администрации президента США согласовывать потенциальные цели в случае передачи ВСУ ракет ATACMS.

4 октября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $625 млн, в который вошли четыре HIMARS, гаубичные противотанковые мины, бронетранспортеры и другое оружие и оборудование.

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Оксана Житнюк

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