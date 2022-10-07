Украина настаивает на необходимости ATACMS. В США спорят по поводу ударов по Крыму – WSJ
Украинские власти не оставляют попыток убедить Вашингтон, что Вооруженным Силам Украины нужны баллистические ракеты ATACMS к пусковым установкам HIMARS, в качестве аргумента приводя тот, что нужно уничтожить в Крыму базу для запуска иранских беспилотников. Об этом со ссылкой на слова представителей Украины и Конгресса США пишет Wall Street Journal.
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Среди прочего об этом говорил недавно на вебинаре Международного института стратегических исследований военный атташе Украины в Вашингтоне генерал-майор Борис Кременецкий.
"Нам нужно ракеты большой дальности для HIMARS. Нужно поразить несколько целей на оккупированной украинской территории", – сказал он, не вдаваясь в детали.
Представители Пентагона и другие официальные лица США утверждают, что Украине сейчас якобы хватает и нынешних реактивных снарядов для американских РСЗО.
Высокопоставленный представитель Минобороны США Лора Купер заявила, что там изучили потребности ВСУ на поле боя и определили, что существующей комбинации HIMARS и ракет GMLRS "достаточно". "Мы думаем, что они могут поразить подавляющее большинство целей, включая те, что в Крыму. И для ясности: Крым — это Украина", — сказала она.
Между тем, представитель Конгресса сообщил изданию, что "причиной, по которой мы не даем им это оружие, являются разногласия по поводу нанесения ударов по целям в Крыму".
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Еще одна причина нежелания США поставить ATACMS может заключаться в том, что корпорация Lockheed Martin производит около 400 ракет в год и, по словам людей, знакомых с производством, может нарастить производство до 500 штук.
"Администрация все чаще подчеркивала опасения по поводу слишком быстрого сокращения запасов ATACMS в США и недавно заявила комитетам Палаты представителей и Сената на закрытом заседании, что предоставление ракет может повредить военной готовности, заявили представители Конгресса. Пентагон отказался сообщить, сколько ATACMS находится в его арсенале", – говорится в публикации.
- 12 сентября Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км.
- В начале октября главу Пентагона Остина спросили, почему у ВСУ нет ракет ATACMS. Ответил – "дело не только в оборудовании".
- CNN сообщил, что Украина предлагает администрации США "накладывать вето" на цели для ATACMS.
- 5 октября глава фракции Слуга народа Арахамия заявил, что в США "идут дебаты об ATACMS для ВСУ, но есть альтернативы, чуть меньше 300 км".
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