Большинство американцев за помощь Украине и не поддаются на ядерные угрозы Путина – опрос
Почти три четверти американцев считают, что США должны поддерживать Украину, несмотря на российские угрозы применения ядерного оружия. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В онлайн-опросе участвовали 1005 американцев, он проводился 4-5 октября, погрешность – около 4 п.п.
В ходе опроса было высказано предположение о том, что президент США Джо Байден предоставит системы вооружения, обучение и другую военную помощь правительству президента Владимира Зеленского, несмотря на опасения, что война может обостриться, если Украине будет предоставлено оружие большей дальности.
73% опрошенных согласились, что США должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы России использовать ядерное оружие. Как отмечается, поддержку высказали и демократы (81%), и республиканцы (66%).
Продолжение поставок оружия Украине поддержали 66% американцев (в августе был 51%).
При этом большинство американцев (58%) заявили: они боятся, что страна движется к ядерной войне с Россией. А 65% обеспокоены тем, что война может обостриться, если Украине дадут оружие большей дальности.
35% американцев считают, что проблемы Украины не являются делом США и страна не должна вмешиваться (в августе так думали 40%).
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", заявили в Госдепе США.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что ядерные угрозы Владимира Путина надо воспринимать "очень серьезно".
- Риск применения ядерного оружия России против Украины сегодня самый высокий с 24 февраля, но все еще маловероятный, сообщил канал CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц США.
Читайте также: Путин шантажирует ядерным оружием, а Маск попался на эту удочку — министр обороны Литвы
Комментарии