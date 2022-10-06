Почти три четверти американцев считают, что США должны поддерживать Украину, несмотря на российские угрозы применения ядерного оружия. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.

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В онлайн-опросе участвовали 1005 американцев, он проводился 4-5 октября, погрешность – около 4 п.п.

В ходе опроса было высказано предположение о том, что президент США Джо Байден предоставит системы вооружения, обучение и другую военную помощь правительству президента Владимира Зеленского, несмотря на опасения, что война может обостриться, если Украине будет предоставлено оружие большей дальности.

73% опрошенных согласились, что США должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы России использовать ядерное оружие. Как отмечается, поддержку высказали и демократы (81%), и республиканцы (66%).

Продолжение поставок оружия Украине поддержали 66% американцев (в августе был 51%).

При этом большинство американцев (58%) заявили: они боятся, что страна движется к ядерной войне с Россией. А 65% обеспокоены тем, что война может обостриться, если Украине дадут оружие большей дальности.

35% американцев считают, что проблемы Украины не являются делом США и страна не должна вмешиваться (в августе так думали 40%).

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Наталія Медведєва

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