Директор ЦРУ о ядерных угрозах РФ: Нельзя сказать, блефует ли Путин, мы относимся серьезно

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина надо воспринимать "очень серьезно". Об этом он сообщил в интервью каналу CBS.

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По его словам, США должны воспринимать угрозы Путина о возможном применении ядерного оружия серьезно, "учитывая все, что поставлено на карту".

"И вы знаете, риторика Путина и его соратников является безрассудной и безответственной. Мы не видим практических доказательств, что сегодня он двигается к тому, чтобы реально использовать ядерное оружие, и что на самом деле существует угроза использования тактического ядерного оружия. Но как я сказал, мы воспринимаем это довольно серьезно", — сказал Бернс.

Он отметил, что тяжело сказать, блефует ли Путин, делая заявления о ядерном оружии, однако США проверяют все признаки возможной подготовки к применению ядерного оружия.

"Политики должны проговаривать конкретные жесткие последствия, которые будут при любом использовании ядерного оружия", — резюмировал директор ЦРУ.

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Дмитро Гриниченко

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