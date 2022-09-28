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Директор ЦРУ о ядерных угрозах РФ: Нельзя сказать, блефует ли Путин, мы относимся серьезно

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 10:36
Директор ЦРУ о ядерных угрозах РФ: Нельзя сказать, блефует ли Путин, мы относимся серьезно - Фото
Уильям Бернс (Фото: EPA)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина надо воспринимать "очень серьезно". Об этом он сообщил в интервью каналу CBS.

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По его словам, США должны воспринимать угрозы Путина о возможном применении ядерного оружия серьезно, "учитывая все, что поставлено на карту".

"И вы знаете, риторика Путина и его соратников является безрассудной и безответственной. Мы не видим практических доказательств, что сегодня он двигается к тому, чтобы реально использовать ядерное оружие, и что на самом деле существует угроза использования тактического ядерного оружия. Но как я сказал, мы воспринимаем это довольно серьезно", — сказал Бернс.

Он отметил, что тяжело сказать, блефует ли Путин, делая заявления о ядерном оружии, однако США проверяют все признаки возможной подготовки к применению ядерного оружия.  

"Политики должны проговаривать конкретные жесткие последствия, которые будут при любом использовании ядерного оружия", — резюмировал директор ЦРУ.

Читайте также: Ядерное оружие России. США и союзники усилили разведку после угроз Путина — Politico 

Дмитро Гриниченко
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