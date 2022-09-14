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Вслед за Британией и Германией. Украинцы будут обучаться военному делу и в Дании

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 13:22
Вслед за Британией и Германией. Украинцы будут обучаться военному делу и в Дании - Фото
Мортен Бёдсков (фото – Минобороны Дании)

Дания присоединится к странам, которые обучают украинских военнослужащих на своей территории по стандартам армий членов НАТО. О такой инициативе Копенгагена сообщил агентству Ritzau министр обороны Дании Мортен Бёдсков, который 13 сентября побывал в Киеве.

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Общий объем военной помощи от Дании в виде оружия и военной техники превысил 3 млрд датских крон (свыше 15 млрд грн. — Ред.), "но необходимы долгосрочные и постоянные вливания", сказал он перед визитом в Киев.

Министр подчеркнул, что борьба украинцев против России – "это борьба от имени всех свободных демократических стран, мы обязаны ее поддерживать".

"Обучение [украинцев] пройдет в Дании. Я не могу вдаваться в подробности, но в Дании будут проходить учения бойцов украинской обороны", – отметил Бёдсков.

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Это расширение военной помощи Украине от государства на севере Европы. В августе Дания анонсировала, что отправит осенью в Великобританию 130 армейских инструкторов – там уже обучают тысячи солдат ВСУ без военного опыта или с ограниченным военным опытом.

Пресс-служба Минобороны Дании не сообщает, что страна примет на обучение украинских военных. Там лишь заявили, что Украине предложено "обучение украинских солдат и помощь в разминировании". Сейчас украинцы обучаются в Британии и Германии.

"Крайне важно, чтобы мы, датская сторона, сделали все возможное, чтобы поддержать Украину. <...> Новые вклады [союзников в поддержку Украине] на подходе. Прогресс Украины на поле боя нуждается в большей поддержке", – подытожил Бёдсков.

Ранее датские инструкторы уже занимались обучением украинских военных на базе в Яворове.

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Євген Пилипенко
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Алексей Резников война учения дания военная помощь обучение союзники Мортен Бёдсков
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