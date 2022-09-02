Дания поможет ВСУ с военной формой и зимней одеждой
Дания обеспечит украинских защитников военной формой и зимней одеждой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на итоги встречи Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода.
"Хочу вас поблагодарить за эту поддержку и такую достаточно быструю реакцию", – сказал Владимир Зеленский.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
Президент также поблагодарил Данию за согласие присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области, пострадавших в результате российских обстрелов.
"Мы очень благодарны за то, что видим практические шаги, сосредоточенные на помощи по предстоящему восстановлению Николаевской области", – отметил Зеленский.
Президент пригласил премьер-министра Дании Метте Фредериксена посетить Украину с визитом.
Со своей стороны, министр иностранных дел Дании подчеркнул, что его страна будет оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо.
- На начало августа общая сумма помощи Дании Украине достигла 400 млн евро.
- 10 августа Дания присоединилась к проекту Джонсона по обучению ВСУ.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Комментарии