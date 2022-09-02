Дания поможет ВСУ с военной формой и зимней одеждой

Дания обеспечит украинских защитников военной формой и зимней одеждой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на итоги встречи Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода.

"Хочу вас поблагодарить за эту поддержку и такую достаточно быструю реакцию", – сказал Владимир Зеленский.

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Президент также поблагодарил Данию за согласие присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области, пострадавших в результате российских обстрелов.

"Мы очень благодарны за то, что видим практические шаги, сосредоточенные на помощи по предстоящему восстановлению Николаевской области", – отметил Зеленский.

Президент пригласил премьер-министра Дании Метте Фредериксена посетить Украину с визитом.

Со своей стороны, министр иностранных дел Дании подчеркнул, что его страна будет оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо.

На начало августа общая сумма помощи Дании Украине достигла 400 млн евро.

10 августа Дания присоединилась к проекту Джонсона по обучению ВСУ.

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Роман Бриль

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