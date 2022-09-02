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Дания поможет ВСУ с военной формой и зимней одеждой

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 21:02
Дания поможет ВСУ с военной формой и зимней одеждой - Фото
Встреча Владимира Зеленского и главы МИД Дании Йеппе Кофода (Фото: пресс-служба ОП)

Дания обеспечит украинских защитников военной формой и зимней одеждой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на итоги встречи Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода.  

"Хочу вас поблагодарить за эту поддержку и такую достаточно быструю реакцию", – сказал Владимир Зеленский. 

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Президент также поблагодарил Данию за согласие присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области, пострадавших в результате российских обстрелов.  

"Мы очень благодарны за то, что видим практические шаги, сосредоточенные на помощи по предстоящему восстановлению Николаевской области", – отметил Зеленский.  

Президент пригласил премьер-министра Дании Метте Фредериксена посетить Украину с визитом.  

Со своей стороны, министр иностранных дел Дании подчеркнул, что его страна будет оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо. 

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Роман Бриль
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ВСУ дания военная форма Метте Фредериксен зимняя одежда
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