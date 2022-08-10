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Дания присоединилась к проекту Джонсона по ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 14:22
Дания присоединилась к проекту Джонсона по ВСУ - Фото
Главы МО Украины и Дании Алексей Резников и Мортен Бодсков (фото — Forsvarsministeriets)

Дания направит 130 армейских инструкторов в Великобританию, где союзники обучают тысячи украинских новобранцев военному делу, а также будет обучать бойцов сил обороны Украины и у себя на полигонах. Об этом сообщили в Минобороны скандинавской страны.

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Датские военные будут обучать командирский состав и поддерживать Территориальную оборону ВСУ. На нынешний год на это будет выделено 100 млн датских крон (около 510 млн грн).

"Это очень важно еще и с точки зрения установления прямых контактов. Помощь охотнее оказывают тому, кого знают и с кем прошли через совместный труд", – объяснил советник министра обороны Алексей Копытко.

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Минобороны страны-союзницы напомнило, что на протяжении многих лет Дания оказывала поддержку Украине, и с 2015 года обучала военных ВСУ в британской программе Orbital. Помимо этого, Копенгаген поддерживал и возглавляемую Канадой учебную миссию Operation Unifer.

СПРАВКА. Программу подготовки военнослужащих ВСУ под руководством Великобритании 17 июня во время визита в Киев анонсировал премьер Борис Джонсон.

"Кроме того, было также несколько советников, которые находились на разных стратегических, оперативных и тактических уровнях. Они поддерживали реорганизацию и развитие образования", – отметили в Копенгагене.

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Евгений Пилипенко
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Великобритания война учения дания тренировка военная помощь союзники инструкторы
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