США и союзники думают над обучением летчиков для создания обновленных Воздушных сил ВСУ

США вместе с союзниками начинают рассматривать возможность обучения украинских летчиков в рамках долгосрочных усилий по помощи Украине в создании будущих Воздушных Сил ВСУ. Об этом заявил Reuters начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

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Браун признал, что дискуссии по вопросу обучения украинских пилотов продолжаются. По его словам, речь идет о долгосрочном плане того, как будут строиться Воздушные силы, которые понадобятся Украине в будущем.

Генерал не стал комментировать законопроект в Конгрессе США, которым предлагается выделить $100 млн для обучения украинских пилотов и техников на боевых самолетах. Он также отказался говорить о сроках и рассуждать, какие самолеты лучше всего подходят Украине.

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Однако он подчеркнул, что подготовка пилотов – сложный вопрос. Браун объяснил, что нужно будет учитывать состояние войны и возможность Украины снимать пилотов с поля боя для прохождения тренировок.

По словам генерала, у американских пилотов переход с одного типа западного самолета на другой занимает два-четыре месяца, переход от советских систем – "немного сложнее".

Однако Браун считает, что Украина может обратиться за помощью к странам НАТО, которые уже переходили с советской на западную авиацию.

"Уверен, что среди наших партнеров по НАТО есть те, кто уже делал это, и у них есть уроки, которые могут быть полезны украинцам, чтобы помочь им понять, как лучше осуществить этот переход", – подытожил Браун.

Министр обороны Алексей Резников сейчас сконцентрирован на получении танков и самолетов для ВСУ. Он уверен: поставки будут.

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Марк Сировой

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