UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США и союзники думают над обучением летчиков для создания обновленных Воздушных сил ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 13:05
США и союзники думают над обучением летчиков для создания обновленных Воздушных сил ВСУ - Фото
F-16 (фото - YONHAP, ЕРА)

США вместе с союзниками начинают рассматривать возможность обучения украинских летчиков в рамках долгосрочных усилий по помощи Украине в создании будущих Воздушных Сил ВСУ. Об этом заявил Reuters начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Браун признал, что дискуссии по вопросу обучения украинских пилотов продолжаются. По его словам, речь идет о долгосрочном плане того, как будут строиться Воздушные силы, которые понадобятся Украине в будущем.

Генерал не стал комментировать законопроект в Конгрессе США, которым предлагается выделить $100 млн для обучения украинских пилотов и техников на боевых самолетах. Он также отказался говорить о сроках и рассуждать, какие самолеты лучше всего подходят Украине.

Читайте также: Резников: Самолеты будут. Возможно, нам нужны не американские F-16

Однако он подчеркнул, что подготовка пилотов – сложный вопрос. Браун объяснил, что нужно будет учитывать состояние войны и возможность Украины снимать пилотов с поля боя для прохождения тренировок.

По словам генерала, у американских пилотов переход с одного типа западного самолета на другой занимает два-четыре месяца, переход от советских систем – "немного сложнее".

Однако Браун считает, что Украина может обратиться за помощью к странам НАТО, которые уже переходили с советской на западную авиацию.

"Уверен, что среди наших партнеров по НАТО есть те, кто уже делал это, и у них есть уроки, которые могут быть полезны украинцам, чтобы помочь им понять, как лучше осуществить этот переход", – подытожил Браун.

Смотрите также: Воздушные силы показали, как падает сбитый у Новой Каховки российский истребитель: видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон ВВС США ВСУ самолеты истребители обучение f-16 пилоты летчики воздушные силы чарльз браун
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 