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Троллинг Путина и "вагнеровцев". Экс-морпех США тренирует бойцов ВСУ в группе "Моцарт"

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 13:56
Троллинг Путина и
Боец ВСУ (Фото: EPA)

На Донбассе бывший американский морпех Энди Милберн тренирует новобранцев Вооруженных Сил Украины от частной группы "Моцарт". Об этом сообщается в репортаже газеты The Guardian.

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В материале сообщается, что группа из восьми опытных западных экс-военных проводит интенсивный десятидневный курс подготовки для украинских новобранцев. 

Милберн заявил, что многие призванные бойцы ранее не служили в армии, поэтому им необходима базовая подготовка. Сам он является основателем частной охранной компании "Моцарт Групп" и полковником морской пехоты США в отставке, который прослужил в американской армии 31 год.

Отмечается, что название группы "Моцарт" было придумано в качестве насмешливой отсылке к частной военной компании Вагнера, которую часто называют "частной армией" российского диктатора Владимира Путина. 

"Поначалу я несколько двойственно относился к использованию этого имени, но теперь оно приобрело популярность как бренд", — сказал Милберн.

  • 17 июня Джонсон в Киеве предложил начать крупную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.
  • 10 000 украинских добровольцев возрастом примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.
  • Канада направит до 225 своих инструкторов в Великобританию для обучения украинских военнослужащих.

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Дмитрий Гриниченко
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ВСУ война обучение
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