Городские бои, тактика и оборона: фото учений украинских военных в Британии

Генштаб ВСУ показал фото учений украинских военнослужащих в Великобритании.
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Украинские генералы посетили занятия по боевой подготовке украинских подразделений в Британии. Они ознакомились с огневой подготовкой, где военнослужащие овладевают ведением огня из стрелкового оружия, и с тактической подготовкой, где отрабатываются навыки стрельбы в составе подразделения и тактики передвижения на поле боя, ведения боя в городских и лесистых местностях.
Заместитель главкома ВСУ Евгений Мойсюк отметил, что подготовленные в Британии украинские военнослужащие уже показывают результат на поле боя.
Учения проходят по сценарию, специально прописанному британскими специалистами, в том числе инструкторами пятого полка Стрельцов. Все внимание сосредоточено на стрельбе и оборонных действиях, психологической стойкости, правильных действиях при эвакуации раненых.
Для реалистичности используются разные методы боевой симуляции, включая симуляцию боя, пиротехники и огнем сверху.
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