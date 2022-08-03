Городские бои, тактика и оборона: фото учений украинских военных в Британии

Генштаб ВСУ показал фото учений украинских военнослужащих в Великобритании.

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Украинские генералы посетили занятия по боевой подготовке украинских подразделений в Британии. Они ознакомились с огневой подготовкой, где военнослужащие овладевают ведением огня из стрелкового оружия, и с тактической подготовкой, где отрабатываются навыки стрельбы в составе подразделения и тактики передвижения на поле боя, ведения боя в городских и лесистых местностях.

Заместитель главкома ВСУ Евгений Мойсюк отметил, что подготовленные в Британии украинские военнослужащие уже показывают результат на поле боя.

Учения проходят по сценарию, специально прописанному британскими специалистами, в том числе инструкторами пятого полка Стрельцов. Все внимание сосредоточено на стрельбе и оборонных действиях, психологической стойкости, правильных действиях при эвакуации раненых.

Для реалистичности используются разные методы боевой симуляции, включая симуляцию боя, пиротехники и огнем сверху.

17 июня Джонсон в Киеве предложил начать крупную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.

10 000 украинских добровольцев возрастом примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.

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