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"Уверен, вы победите". Джонсон потренировался с украинскими военными в Британии – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 14:40
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил украинских военных на учениях в Северном Йоркшире и потренировался вместе с ними. Видео опубликовано на YouTube-канале Даунинг-стрит.

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Джонсон рассказал, что посетил около 400 украинских военных, а в ближайшие четыре месяца Британия подготовит всего около 10 000 бойцов.

"Я хочу, чтобы вы знали, британский народ поддерживает украинский народ и вас в вашей борьбе. И я абсолютно убежден, что вы можете победить и что вы победите. Спасибо вам. Дякую, слава Україні", – приветствовал военных Джонсон и услышал в ответ многоголосое "Героям слава".

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На кадрах запечатлены тренировки украинских военных. Джонсон ходит вместе с ними, в какой-то момент бросает гранату, сидит за пулеметом и целится из противотанкового ракетного комплекса.

Считая подготовку военных важным вкладом Британии, он напомнил, что Лондон также поставил Украине 6900 ПТРК, 120 бронемашин и многое другое, а также отметил, что Британия вместе с США и Германией согласились поставлять Украине РСЗО, которые "уже начинают делать разницу".  

"Мы надеемся, что в ходе этой войны начнут оттеснять атаку путинского зла на Украину. Я знаю, что в итоге украинский народ добьется успеха. Я знаю, что украинские силы преуспеют. Я очень горжусь ролью, которую Британия отыгрывала до сих пор. Но в конце концов, все это – благодаря героизму украинских военных. Слава Україні!" – сказал Джонсон и снова услышал в ответ "Героям слава".

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Марк Сировой
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ВСУ учения Борис Джонсон армия великобритании
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