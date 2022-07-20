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Выборы в Британии. Финалистами гонки стали Лиз Трасс и Риши Сунак

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 18:40
Выборы в Британии. Финалистами гонки стали Лиз Трасс и Риши Сунак - Фото
Риши Сунак и Лиз Трасс (Фото - ЕРА)

В Великобритании завершился пятый тур голосования за пост нового лидера Консервативной партии и соответственно премьер-министра страны, по итогам которого финалистами гонки стали министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак, сообщает The Guardian.

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Результаты голосования:

→ Риши Сунак – 137;
→ Лиз Трасс – 113;
→ Пенни Мордонт – 105.

Таким образом, Мордонт выбывает из гонки.

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После того как число соискателей сократилось до двух, около 160 000 членов Консервативной партии проголосуют и выберут лидера. Ожидается, что его имя объявят 5 сентября.

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Оксана Житнюк
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Великобритания выборы Лиз Трасс риши сунак
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