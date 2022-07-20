Выборы в Британии. Финалистами гонки стали Лиз Трасс и Риши Сунак

В Великобритании завершился пятый тур голосования за пост нового лидера Консервативной партии и соответственно премьер-министра страны, по итогам которого финалистами гонки стали министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак, сообщает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Результаты голосования:

→ Риши Сунак – 137;

→ Лиз Трасс – 113;

→ Пенни Мордонт – 105.

Таким образом, Мордонт выбывает из гонки.

Читайте также: Шансы Лиз Трасс стать премьером Британии растут – ее поддерживают выбывшие кандидаты

После того как число соискателей сократилось до двух, около 160 000 членов Консервативной партии проголосуют и выберут лидера. Ожидается, что его имя объявят 5 сентября.

7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени.

9 июля от погони за должностью лидера консерваторов отказался Бен Уоллес – министр обороны и один из самых ярых сторонников Украины на Западе.

Поздно вечером 10 июля стало известно, что Трасс вступает в гонку за лидерство в партии консерваторов.

Читайте также: "Он был энерджайзером". Борис Джонсон уходит: как это повлияет на поддержку Украины

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.