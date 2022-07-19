UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шансы Лиз Трасс стать премьером Британии растут – ее поддерживают выбывшие кандидаты

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 18:42
Шансы Лиз Трасс стать премьером Британии растут – ее поддерживают выбывшие кандидаты - Фото
Лиз Трасс (Фото - EPA)

После очередного тура выборов лидера Консервативной партии Великобритании глава МИД Лиз Трасс занимает третье место, но благодаря поддержке сторонников выбывших кандидатов имеет хорошие шансы на победу. Об этом пишет Sky News.    

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Итоги очередного тура внутрипартийного голосования вывели в следующий круг Риши Сунака (118 голосов), Пенни Мордаунт (92 голоса) и Лиз Трасс (86 голосов).

При этом прогнозы на победу именно Трасс, несмотря на ее третье место, достаточно убедительны, пишет издание, поскольку она может получить голоса тех групп, которые поддерживали выбывшую Ким Баденох и дали значительную часть из полученных ею 59 голосов.

Эти голоса в следующем голосовании распределятся по оставшимся кандидатам, и уже несколько бывших кандидатов заявили, что призывают своих сторонников голосовать за Трасс.

Подсчет показывает, что в прошедшем туре поддержка Трасс росла значительно быстрее, чем у ее конкурентов – она добавила 15 голосов, в то время как Мордаунт – 10, а Сунак – только 3. Если тенденция сохранится, Трасс вполне может оказаться участником финального голосования и выиграть его.  

Число соискателей должно сократиться до двух, после чего около 160 000 членов Консервативной партии проголосуют и выберут лидера. Ожидается, что его имя объявят 5 сентября. Двое финалистов будут определены по итогам пятого тура завтра, 20 июля.

Британская букмекерская компания Ladbrokes называет Трасс новым фаворитом.

Читайте также: "Он был энерджайзером". Борис Джонсон уходит: как это повлияет на поддержку Украины

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Консервативная партия Великобритания премьер-министр Лиз Трасс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 