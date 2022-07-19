Шансы Лиз Трасс стать премьером Британии растут – ее поддерживают выбывшие кандидаты

После очередного тура выборов лидера Консервативной партии Великобритании глава МИД Лиз Трасс занимает третье место, но благодаря поддержке сторонников выбывших кандидатов имеет хорошие шансы на победу. Об этом пишет Sky News.

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Итоги очередного тура внутрипартийного голосования вывели в следующий круг Риши Сунака (118 голосов), Пенни Мордаунт (92 голоса) и Лиз Трасс (86 голосов).

При этом прогнозы на победу именно Трасс, несмотря на ее третье место, достаточно убедительны, пишет издание, поскольку она может получить голоса тех групп, которые поддерживали выбывшую Ким Баденох и дали значительную часть из полученных ею 59 голосов.

Эти голоса в следующем голосовании распределятся по оставшимся кандидатам, и уже несколько бывших кандидатов заявили, что призывают своих сторонников голосовать за Трасс.

Подсчет показывает, что в прошедшем туре поддержка Трасс росла значительно быстрее, чем у ее конкурентов – она добавила 15 голосов, в то время как Мордаунт – 10, а Сунак – только 3. Если тенденция сохранится, Трасс вполне может оказаться участником финального голосования и выиграть его.

Число соискателей должно сократиться до двух, после чего около 160 000 членов Консервативной партии проголосуют и выберут лидера. Ожидается, что его имя объявят 5 сентября. Двое финалистов будут определены по итогам пятого тура завтра, 20 июля.

Британская букмекерская компания Ladbrokes называет Трасс новым фаворитом.

7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени.

10 июля стало известно, что Трасс вступает в гонку за лидерство в партии консерваторов.

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Сергей Бережной

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