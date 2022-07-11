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Лиз Трасс вступила в борьбу за пост премьер-министра Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 00:28
Лиз Трасс вступила в борьбу за пост премьер-министра Великобритании - Фото
Лиз Трасс (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс решила баллотироваться на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает Sky news.

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Поздно вечером 10 июля стало известно, что Трасс вступает в гонку за лидерство в партии консерваторов

Она объявила, что баллотируется на пост лидера партии тори – это делает ее 10-м официально объявленным кандидатом.

Трасс сказала The Daily Telegraph, что начнет сокращать налоги с первого дня, если станет премьер-министром.

Как отмечается, 46-летнюю Трасс называют потенциальным преемником Бориса Джонсона, и, согласно опросам, она пользуется популярностью среди членов Консервативной партии.

Трасс стала депутатом с 2010 года и начала подниматься по министерской лестнице вскоре после вступления в парламент.

Она дольше всех постоянно работает в кабинете министров, занимала должности при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Джонсоне.

Трасс занимает последовательную четко проукраинскую и жестко антипутинскую позицию. Она предложила концепцию по изменению системы глобальной безопасности, поскольку существующая хотя и была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, но подвела Украину.

Трасс также заявила, что война в Украине – это война каждого в мире, потому что победа Украины – это стратегический императив для всех.

  • 7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени: летом состоятся выборы нового лидера консерваторов, а новый премьер-министр будет назначен на съезде партии в октябре. 
  • 9 июля от погони за должностью лидера консерваторов отказался Бен Уоллес – министр обороны и один из самых ярых сторонников Украины на Западе.

Читайте также: Нужно обеспечить победу Украины. Если Путин победит, мир не будет в безопасности – Трасс

Наталия Медведева
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Консервативная партия Великобритания Борис Джонсон Лиз Трасс
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